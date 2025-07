Estados Unidos: La industria alimentaria califica de "injustos y desequilibrados" los aranceles del 15% de EEUU

MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha calificado de "injusto y desequilibrado" el acuerdo arancelario alcanzado por la Unión Europea y Estados Unidos, que fijan unos aranceles del 15% a los productos europeos. En concreto, la industria alimentaria, tras el anuncio realizado ayer por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entiende que este acuerdo "perjudica" los intereses de la industria española de alimentación y bebidas, según informa en un comunicado. "Es mejor un acuerdo que una guerra comercial abierta, pero no nos resignamos a que las exportaciones de nuestros productos a Estados Unidos estén penalizadas con un arancel del 15%. Es una imposición de Estados Unidos que rompe con el equilibrio del libre comercio", ha asegurado el presidente de FIAB, Ignacio Silva. Para el presidente de la Federación Española de Industrias de Alimentación Bebidas ahora "es prioritario que, mientras los aranceles están vigentes, se habiliten medidas de acompañamiento para las empresas más vulnerables, especialmente las pymes, que necesitan apoyo en internacionalización, promoción exterior y adaptación operativa". FIAB ha recordado que Estados Unidos es un mercado que "no es sustituible" para el sector español de alimentación y bebidas y que se trata del primer mercado extracomunitario del sector y el cuarto en términos globales, con más de 3,3 millones de euros exportados en 2024 y 770.000 toneladas enviadas y que representa el 6,6% del valor total de nuestras exportaciones y cerca del 4% del volumen. Silva ha reiterado que "la industria española de alimentación y bebidas no puede renunciar a un mercado como el estadounidense". "Están en juego aspectos ligados a la actividad exportadora como es el propio empleo dentro del sector y el conjunto de la cadena de valor alimentaria", ha indicado. Desde FIAB han recordado que "es necesario" avanzar en la ratificación de tratados clave, como el acuerdo con Mercosur, y continuar las negociaciones de tratados de libre comercio, con países como Filipinas, Tailandia, Indonesia, Malasia e India, así como la reactivación del acuerdo de Australia. También es importante garantizar la implementación efectiva de tratados ya en vigor con países como Canadá, Japón, Corea del Sur o México. EXPORTACIONES DEL SECTOR CAEN UN 3,7% EN EL PRIMER CUATRIMESTRE Durante el primer cuatrimestre de 2025, las exportaciones del sector a Estados Unidos -que cuenta con más de 18.000 empresas exportadoras- han caído un -3,7%, tras el notable repunte del 22,6% registrado en 2024. FIAB explica esta caída debido en gran parte a la incertidumbre derivada del anuncio de posibles nuevas medidas arancelarias, que ha ralentizado operaciones por parte de los importadores. Asimismo, durante este mismo periodo, en contraste, las importaciones desde Estados Unidos han aumentado un 22,2% en el mismo periodo. Esta asimetría refleja una balanza comercial cada vez más desequilibrada, con EEUU manteniendo su peso en el suministro de materias primas, especialmente agrícolas, mientras las exportaciones españolas comienzan a resentirse por el entorno incierto. ACUERDO ENTRE UE Y EEUU En la jornada de ayer, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alcanzaron un acuerdo para resolver su disputa comercial sobre el aumento de aranceles, con el establecimiento de gravámenes del 15% para productos europeos y compromete al bloque europeo a inversiones adicionales así como adquisiciones de energía y armamento. El presidente norteamericano concretó que el acuerdo incluye un arancel del 15% sobre los bienes de la UE que entran a Estados Unidos. Bruselas efectuará compras de energía a Estados Unidos por valor de US$750.000 millones (638.000 millones de euros), inversiones por valor de US$600.000 millones (510.000 millones de euros) y la adquisición de una "enorme" cantidad de equipo militar norteamericano. Von der Leyen confirmó posteriormente este arancel "único" del 15% para "la gran mayoría de las exportaciones de la UE", como automóviles, los semiconductores y los productos farmacéuticos. "Este 15% es un límite máximo claro, por lo que no hay acumulación de aranceles", ha indicado. La presidenta de la Comisión Europea confirmó que también acordó con Estados Unidos "aranceles cero por cero" en otros ámbitos: aeronáutica, ciertos productos químicos, ciertos genéricos, equipos de semiconductores, ciertos productos agrícolas, recursos naturales y materias primas esenciales. El acuerdo pactado en Turnberry (Escocia) salva la amenaza del mandatario estadounidense que dio a Bruselas hasta el 1 de agosto o de lo contrario impondría un 30% de aranceles generalizados sobre las producciones europeas a partir de ese momento. Cabe recordar que, desde el pasado abril, Estados Unidos impone a las exportaciones europeas un arancel mínimo del 10%, que en un primer momento anunció del 20%, pero redujo a la mitad como un gesto de "tregua" para negociar un acuerdo con la UE.