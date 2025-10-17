Estados Unidos.- La Liga convoca a la comisión paritaria del Convenio Colectivo tras el plante de 15 segundos impulsado por AFE

MADRID, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Liga de Fútbol Profesional (LaLiga) ha remitido un escrito a David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), para convocar la comisión paritaria del Convenio Colectivo debido al plante de 15 segundos propuesto a los futbolistas como protesta por supuesta falta de transparencia sobre el encuentro liguero que Villarreal CF y FC Barcelona pretenden jugar el próximo 20 de diciembre en Miami (EE.UU.).

Según informó este viernes 'Iusport', ese parón al inicio de cada duelo en la jornada 9 de LaLiga EA Sports sería el "paso previo a la solicitud" de una "huelga" que LaLiga califica de "ilegal".

"La convocatoria formal de la comisión paritaria es para el próximo viernes 24 de octubre, a las 9.00 horas", apuntó igualmente 'Iusport' en su página web.

"Información y aclaración de competencias sobre la iniciativa de disputar un partido oficial en Estados Unidos (promoción, logística, comercialización y autorizaciones)" es el primer punto para el orden del día en esa comisión paritaria.

No en vano, el paro de 15 segundos impulsado por AFE sería el segundo punto, a juicio de LaLiga "sin cumplir con las exigencias constitucionales y normativas en materia de convocatoria, preaviso y garantías propias del derecho de huelga".

'Iusport' indicó que "LaLiga recuerda que la comisión paritaria es el cauce natural para evitar este tipo de malentendidos y cerrar el debate competencial a la vista de la aparente acción de bloqueo promovida por AFE" y que "en dicha reunión se entregará un dossier completo del proyecto, cuyo contenido ya ha sido anticipado en comunicaciones previas".

"En su último escrito --citando 'Iusport' a LaLiga--, AFE solicita expresamente aplazar la venta de entradas, pretensión que para LaLiga excede el marco del Convenio y alcanza ámbitos de decisión propios del promotor y de terceros organismos nacionales e internacionales".

"Para LaLiga, la postura de AFE pone de manifiesto su mala fe respecto a la presente situación y acreditaría que estamos ante un intento fraudulento de bloquear el proyecto bajo la apariencia de una solicitud de información", añadió la carta del organismo que preside Javier Tebas.

"Finalmente, en aras del dialogo, se solicita a AFE que hasta la celebración de la convocatoria de esta comisión paritaria se abstenga de llevar a cabo nuevas acciones que pudieran dejar sin efecto el objeto de la propia paritaria", concluyó al escrito remitido este viernes a Aganzo.