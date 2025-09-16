Estados Unidos: la producción industrial de Estados Unidos sube en agosto un 0,1% tras caer un 0,4% el mes anterior

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

La producción industrial de los Estados Unidos se anotó en agosto una subida del 0,1% tras haber empeorado un 0,4% el mes anterior, según ha informado este martes la Reserva Federal (Fed). Por mercados, la fabricación de bienes de consumo se incrementó en un 0,4%, al tiempo que la de equipamientos empresariales se dejó una décima. En conjunto, el epígrafe de productos acabados avanzó un 0,2%. Después, la producción en el sector de materiales aumentó un 0,1%, mientras que la de suministros no industriales empeoró una décima. Dentro de este último capítulo, la construcción registró un avance del 0,6%. En cuanto a ramas industriales, las manufacturas se elevaron un 0,2% frente a una bajada del 0,1%. De su lado, la producción minera salió de terreno negativo al crecer nueve décimas, aunque el sector de servicios públicos profundizó su caída hasta el -2%. En términos interanuales, la producción industrial de la primera economía mundial fue en el octavo mes de este año un 0,9% superior a la del mismo mes de 2024. De su lado, superó en un 3,9% a la media de 2017.