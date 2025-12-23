Estados Unidos.- La producción industrial de Estados Unidos subió en noviembre un 0,2% tras caer un 0,1% el mes anterior.

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) - La producción industrial de los Estados Unidos se anotó en noviembre una subida del 0,2% tras haber caído un 0,1% el mes anterior, según ha informado este martes la Reserva Federal (Fed). Por mercados, la fabricación de bienes de consumo se amplió en un 0,3%, al tiempo que la de equipamientos empresariales se incrementó otro 0,3%. En conjunto, el epígrafe de productos acabados avanzó un 0,4%. La producción en el sector de materiales aumentó un 0,2%, mientras que la de suministros no industriales retrocedió un 0,3%. Dentro de este último capítulo, la construcción registró una bajada del 0,6%. En cuanto a ramas industriales, las manufacturas se estancaron frente a la disminución del 0,4% del mes anterior. De su lado, la producción minera se disparó un 1,7% y el sector de servicios públicos se adentró en terreno negativo al caer un 0,4%. En términos interanuales, la producción industrial de la primera economía mundial fue en el undécimo mes de este año un 2,5% superior a la del mismo mes de 2024. De su lado, superó en un 1,8% a la media de 2017.