Estados Unidos.- La producción industrial de Estados Unidos subió en septiembre un 0,1% tras caer un 0,3% el mes anterior

MADRID, 3 dic. 2025 (Europa Press) -

La producción industrial de los Estados Unidos se anotó en septiembre una subida del 0,1% tras haber caído un 0,3% el mes anterior, según ha informado este miércoles la Reserva Federal (Fed).

Por mercados, la fabricación de bienes de consumo se redujo en un 0,6%, al tiempo que la de equipamientos empresariales se incrementó un 0,7%. En conjunto, el epígrafe de productos acabados retrocedió un 0,2%.

Después, la producción en el sector de materiales aumentó un 0,4%, mientras que la de suministros no industriales se mantuvo invariable. Dentro de este último capítulo, la construcción registró un avance del 0,3%.

En cuanto a ramas industriales, las manufacturas se estancaron frente a una subida del 0,1% en el mes anterior. De su lado, la producción minera también se estancó y el sector de servicios públicos salió de terreno negativo al crecer un 1,1%.

En términos interanuales, la producción industrial de la primera economía mundial fue en el noveno mes de este año un 1,6% superior a la del mismo mes de 2024. De su lado, superó en un 1,4% a la media de 2017.