Estados Unidos: La Ryder Cup sirve la batalla con una emocionante presentación en Bethpage Black

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Ryder Cup 2025 vivió este miércoles su habitual ceremonia de presentación, aunque adelantada un día para evitar el mal tiempo del jueves, con la puesta de largo de Europa y Estados Unidos ante una pequeña representación de la lucha de aficiones, con los capitanes Luke Donald y Keegan Bradley tocando la fibra sensible.

Una de las grandes citas del deporte mundial arrancó con la presentación oficial de los dos equipos, con sus 12 jugadores cada uno, sobre un majestuoso escenario en el recorrido de Long Island (Nueva York). La ceremonia se inició con un vídeo de bienvenida al "campo de la gente", "el público se escuchará", dejó claro el saludo de Bethpage Black a la Ryder, y el pique no tardó en saltar.

El "USA, USA, USA" predominó como lo hará desde el viernes cuando arranque el torneo, pero los "oe, oe, oe, oe" de la afición europea también se escucharon. Después de los agradecimientos a instituciones, gobiernos, fuerzas de seguridad por parte de los presentadores, llegó el momento de los protagonistas.

Primero apareció Europa, con Donald, que repite como capitán después de la victoria en Roma 2023, a la cabeza de sus cinco vicecapitanes y los 12 jugadores, los mismos que hace dos años con la novedad del danés Rasmus Hoejgaard. El inglés reconoció el "orgullo" de ser de nuevo capitán de "un equipo definido por la historia, por la unidad y por la creencia de jugar" por algo mayor que ellos mismos. "No se trata de dinero, es orgullo", dijo.

Donald no dejó escapar uno de los temas de la semana, que Estados Unidos cobrará por jugar la Ryder, aunque varios jugadores apuntaron que donarán ese dinero, contradiciendo la tradición que sí mantiene Europa. "Se trata de representar nuestra bandera, el legado, y qué mejor lugar para hacerlo que Nueva York", afirmó.

"Sabemos lo que nos espera, pero sé que respetáis el esfuerzo, el trabajo, y nos ganaremos cada aplauso. No seremos vuestro equipo, pero os daremos algo que respetar, que admirar y quizá al final de la semana algo por lo que aplaudir. Nuestros jugadores están listos, llevan la esperanza de todo un continente", apuntó.

"No es por el dinero, ni por el ranking, es por orgullo. Queremos escribir la historia, solo cuatro equipos antes han ganado fuera de casa. Los caminos más duros llevan a las mayores recompensas", añadió, dedicando bonitas palabras a Bradley y el equipo anfitrión.

El capitán de Estados Unidos tomó la palabra, después del himno de Europa, también emotivo en su discurso. "Golf es el negocio familiar, pero mi historia con la Ryder se convirtió personal en 1999. Tenía 13 años y ese día cambió mi vida", confesó el americano, recordando su relación con el torneo, con Nueva York y con el propio Bethpage Black, donde se colaba para jugar los últimos hoyos.

Pese a su debut como capitán de USA, Bradley aguantó las emociones y "el fuego de la Ryder". "Será un ambiente eléctrico y respetuoso, un fuego que hace de la Ryder algo como nada en el deporte.

Queremos reconquistar la Ryder. Bethpage Black es el campo de la gente y con vuestra pasión, esta semana, será el campo de América", terminó antes de introducir a su equipo y escuchar el himno del país norteamericano. Con la emoción a flor de piel y la batalla servida, el golf aún tendrá que esperar hasta el viernes por la mañana. Para este jueves está programado a las 22, hora peninsular, el anuncio de los emparejamientos para el primer día de 'foursomes y 'fourballs'.