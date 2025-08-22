Estados Unidos: la SEC estadounidense nombra a la jueza Margaret Ryan nueva directora del departamento de Ejecución

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos ha comunicado este viernes el nombramiento de la jueza Margaret "Meg" Ryan como nueva directora del departamento de Ejecución del organismo. Según se desprende de la nota de prensa, después de que Ryan tome posesión del cargo el 2 de septiembre, el actual responsable interino, Sam Waldon, retomará sus funciones como consejero principal de la sección de Ejecución.

"Estoy encantado de dar la bienvenida a la jueza Ryan a la SEC. Aporta a la Comisión décadas de experiencia como jueza respetada y profesional del derecho", ha explicado el presidente de la SEC, Paul Atkins.

"Estoy deseando unirme a la SEC en su importante labor de [...] actuar en defensa de los inversores perjudicados por quienes infringen las leyes sobre valores y de proporcionar un elemento disuasorio eficaz contra las actividades fraudulentas y de manipulación de los mercados financieros", ha afirmado, por su parte, la jueza Ryan.