Estados Unidos.- La SEC se pliega ante Trump y eliminará la obligación de presentar resultados empresariales cada tres meses

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha confirmado este martes que "priorizará" la exigencia del presidente Donald Trump de acabar con el requisito legal que obliga a las compañías a presentar resultados empresariales con una periodicidad trimestral.

"A petición del presidente Trump, el presidente [Paul] Atkins y la SEC están priorizando su propuesta de profundizar en la eliminación de cargas regulatorias innecesarias para las empresas", ha explicado un portavoz de la agencia en declaraciones recogidas por 'Bloomberg'.

Trump pidió ayer en un post de 'Truth Social' una reforma legal, que requeriría de la aprobación la SEC, para que las firmas norteamericanas solo tengan que presentar sus cuentas una vez cada seis meses, no cada tres, como hasta ahora.

La SEC empezó a obligar en 1970 a hacer públicos dichos informes de forma trimestral con el objetivo de aumentar la transparencia y prevenir colapsos financieros como el acontecido en 1929, que dio pie a la Gran Depresión.

"Las empresas y corporaciones ya no deberían verse obligadas a 'informar' trimestralmente (¡informes trimestrales!), sino que deberían informar 'cada seis (6) meses'. Esto supondría un ahorro de dinero y permitiría a los directivos centrarse en gestionar adecuadamente sus empresas", manifestó Trump en redes sociales.

"¿Alguna vez has oído la afirmación de que 'China tiene una visión a 50 y 100 años sobre la gestión de una empresa, mientras que nosotros gestionamos nuestras empresas trimestralmente'? ¡No es bueno!", añadió.