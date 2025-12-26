Estados Unidos.- La vacuna contra la gripe también puede reducir la mortalidad por coinfecciones bacterianas, según estudio

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) -

La vacunación contra la gripe no solo protege frente al virus sino que puede reducir la mortalidad asociada a infecciones bacterianas secundarias, según estima un estudio en ratones liderado desde la Facultad de Medicina de Icahn de Mount Sinai (Estados Unidos) en el que participa un equipo del Centro Nacional de Microbiología (CNM) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y grupos de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.

Las infecciones bacterianas secundarias, como las causadas por 'Streptococcus pneumoniae', son una de las principales causas de complicaciones graves y muerte durante epidemias anuales de gripe en personas de riesgo, como mayores y pacientes inmunodeprimidos. El trabajo publicado en 'Journal of Virology' explica la relación entre el virus de la gripe y estas infecciones letales y destaca el papel de las vacunas como herramienta preventiva.

Los resultados apuntan que una sola dosis de la vacuna trivalente inactivada frente a virus 'influenza' (TIV) ha reducido del 50 al 15 por ciento la mortalidad en coinfecciones simultáneas de virus y bacteria en ratones. En el caso de las denominadas súper infecciones, aquellas que aparecen solo una semana después que la infección viral, esta reducción de la mortalidad ha pasado del 100 al 50 por ciento en el modelo murino.

La vacunación también ha logrado disminuir las cargas virales y bacterianas y controlar la inflamación pulmonar. Entre los cambios inmunitarios observados, se ha evitado la pérdida masiva de macrófagos alveolares, ha aumentado la presencia de eosinófilos y se ha reducido la infiltración de neutrófilos, lo que sugiere un proceso de inflamación más controlado que el observado en animales no vacunados.

Asimismo, la vacuna ha permitido reducir la producción de citocinas proinflamatorias, y favorecido una respuesta humoral más equilibrada en los ratones vacunados coinfectados, en comparación con los coinfectados no vacunados.

De este modo, los resultados facilitan la comprensión de por qué la gripe abre la puerta a infecciones bacterianas letales, y sugieren que la vacunación puede cambiar este escenario y mejorar significativamente la supervivencia, incluso con dosis subóptimas de la vacuna, al impulsar la respuesta del sistema inmunitario.

Los autores del estudio, entre los que destacan Juan García-Bernalt Diego y Estanislao Nistal Villán, del CEU, y Javier Arranz-Herrero, han destacado la importancia de ampliar la investigación para obtener más datos sobre cómo la vacunación antigripal podría reducir complicaciones bacterianas en humanos, reforzando su papel como herramienta preventiva clave.

"Este estudio supone otra demostración de la necesidad de entender cómo funciona la inmunidad entrenada para controlar la memoria del sistema inmunitario innato", ha concluido el investigador del CNM-ISCIII y la Escuela Icahn de Nueva York, Jordi Ochando.