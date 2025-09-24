Estados Unidos lanza tres misiones de seguimiento del clima espacial

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

LA NASA ha lanzado este miércoles un observatorio diseñado para estudiar el clima espacial y explorar y mapear los límites de nuestro sistema solar. Con IMAP (Sonda de Mapeo y Aceleración Interestelar), han despegado dos misiones de viaje compartido: el Observatorio Carruthers Geocorona de la NASA y el Observatorio de Clima Espacial de Seguimiento en Lagrange 1 (SWFO-L1) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Ambas proporcionarán información sobre el clima espacial y sus impactos en la Tierra y en todo el sistema solar. El despegue de las misiones a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX tuvo lugar a las 11.30 UTC desde el Complejo de Lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, informó la agencia espacial. La nave espacial IMAP estudiará cómo la energía y las partículas del Sol interactúan con la heliosfera -una enorme burbuja protectora de espacio que rodea nuestro sistema solar- para comprender mejor el clima espacial, la radiación cósmica y sus impactos en la Tierra y en los exploradores espaciales humanos y robóticos. La nave espacial y sus dos vehículos compartidos orbitarán aproximadamente a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, orientados hacia el Sol en un punto conocido como Punto Lagrange 1.

El Observatorio Carruthers Geocorona de la NASA es un pequeño satélite que observará la capa atmosférica más externa de la Tierra, la exosfera. Tomará imágenes del tenue resplandor de luz ultravioleta de esta región, llamada geocorona, para comprender mejor cómo el clima espacial impacta nuestro planeta. La misión Carruthers continúa el legado de la era Apolo, ampliando las mediciones realizadas por primera vez durante el Apolo 16. La nave espacial SWFO-L1 monitoreará el clima espacial y detectará tormentas solares con antelación, sirviendo como un faro de alerta temprana para condiciones climáticas espaciales potencialmente disruptivas, ayudando a proteger la infraestructura crítica de la Tierra y las industrias que dependen de la tecnología. La nave espacial SWFO-L1 es el primer observatorio de la NOAA diseñado específicamente y totalmente dedicado a observaciones continuas y operativas del clima espacial.