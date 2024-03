NUEVA YORK (AP) — Tras semanas de pruebas, los contribuyentes en 12 estados de Estados Unidos pueden presentar directamente su declaración fiscal al Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) a través de una plataforma electrónica.

El nuevo sistema, llamado Direct File, es una herramienta gratuita en línea. Los contribuyentes en los estados seleccionados que tengan reportes W-2 muy sencillos y puedan reclamar una deducción estándar pueden utilizarlo este año para presentar su declaración fiscal federal. El programa también ofrecerá una versión en español, disponible el martes a partir de la 1 de la tarde, hora del este.

El Departamento del Tesoro estima que un tercio de las declaraciones fiscales federales podrían prepararse con Direct File, y que 19 millones de contribuyentes pueden optar a utilizar la herramienta este año.

“Direct File ofrecerá a millones de estadounidense una forma gratuita y sencilla de presentar su declaración, sin cuotas costosas e innecesarias ni gastos adicionales, lo que devolverá cientos de dólares al bolsillo de familias trabajadoras cada año, de acuerdo con la promesa del presidente Biden de reducir los costes”, indicó el asesor económico nacional Lael Brainard.

Algunos contribuyentes en Florida, Nueva Hampshire, Nevada, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington, Wyoming, Arizona, Massachusetts, California y Nueva York pueden participar. Direct File sólo podrá utilizarse para hacer declaraciones federales de impuestos, y los contribuyentes de estados que requieren declaraciones específicas tendrán que hacerlo por separado.

El programa piloto forma parte de los esfuerzos de la agencia por desarrollar un nuevo servicio del gobierno que pueda sustituir al uso de software comercial de preparación fiscal, como TurboTax, que emplean algunos contribuyentes. La plataforma aspira a ser sencilla y ofrece una guía paso a paso con preguntas fáciles de responder.

