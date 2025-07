Estados Unidos.- Las actas de la Fed muestran que solo una minoría apoya bajar los tipos en julio, como quiere Trump

MADRID, 9 Jul. 2025 (Europa Press) - Solo una minoría del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) estaría dispuesta a votar a favor de un recorte de tipos de interés en la próxima reunión del 30 de julio, según se desprende de las actas de la última cita del 18 de junio. "Un par de participantes señalaron que, si los datos evolucionan en línea con sus previsiones, estarían abiertos a reducir el rango objetivo del tipo de interés oficial ya en la próxima reunión", ha explicado el documento. "Algunos miembros consideraron que la senda más acertada era la de no reducir los tipos este año al señalar que los últimos datos de inflación habían seguido superando el objetivo del 2%, que los riesgos al alza para la inflación seguían siendo importantes ante las elevadas expectativas de inflación a corto plazo de empresas y hogares, o porque esperaban que la economía se mantuviera fuerte", ha elaborado. En este sentido, "varios" de los participantes apuntaron a que el precio del dinero "podría no estar muy por encima" actualmente de niveles neutrales, esto es que no disminuyen ni estimulan el crecimiento. Las actas muestran también que la opinión prevalente dentro del órgano rector de la Fed es que los aranceles impuestos por Donald Trump "podrían" tener un "efecto persistente" sobre la inflación. Por el contrario, "unos pocos" apostaron por que se traducirían en un aumento puntual de los precios sin afectación a largo plazo. Los miembros del FOMC dieron cuenta de la "considerable incertidumbre" existente sobre el calendario, magnitud y duración del impacto de los gravámenes al comercio sobre la inflación, aunque reconocieron que esta falta de certezas "había caído respecto al encuentro anterior".

LA NACION servicio-de-noticias