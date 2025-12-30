Estados Unidos. Las actas de la Fed ven más bajadas de tipos de cumplirse sus previsiones, pero no hay acuerdo en el ritmo

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - Los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) se mostraron divididos en su última reunión del 10 de diciembre, cuando optaron por recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos y llevarlos a la horquilla del 3,50% al 3,75%, pero ven más recortes en el horizonte. "La mayoría de los participantes consideraron que sería adecuado realizar nuevos ajustes a la baja en el rango objetivo para los tipos de interés si la inflación disminuye con el tiempo, tal y como se espera", ha explicado el documento sobre el escenario base. Según se desprende de las actas de aquella cita, se votó 9 a 3 por bajar la tasa de referencia, lo que supuso el mayor número de discrepancias registrado desde 2019 a cuenta de los equilibrismos entre inflación y empleo. Así, dos miembros abogaron por mantener los tipos, mientras que otro defendió reducirlos en medio punto. Sin embargo, no hubo tanta coincidencia en el rumbo concreto ni ritmo que debe tomar la futura política monetaria de EE.UU., máxime ante la previsión de avance "moderado" del PIB y de riesgos al alza para los precios y a la baja para el mercado laboral. De hecho, "unos pocos" de quienes respaldaron la posición mayoritaria de recorte de 25 puntos básicos reconocieron también que podrían haber apoyado dejar los tipos intactos. "Algunos de los que apoyaron la reducción de los tipos de interés en esta reunión indicaron que la decisión había estado muy reñida o que podrían haber apoyado el mantenimiento del rango objetivo sin cambios", ha sostenido la Fed. De su lado, los dos miembros continuistas con los tipos avisaron de que temían que el proceso de desinflación se hubiera detenido en 2025 o, en su defecto, que necesitaban "más confianza" en que los precios estaban convergiendo de forma "sostenida" con el objetivo de estabilidad del 2%. El FOMC, en su conjunto, auguró que los aranceles del presidente Donald Trump estaban incrementando la inflación, pero, también, coincidieron en gran medida en que el impacto sería temporal y que probablemente se enfriaría en 2026. "Algunos participantes sugirieron que, acorde a sus perspectivas económicas, probablemente sería adecuado mantener el rango objetivo sin cambios durante algún tiempo después de la reducción del rango en esta cita", han avanzado las actas.