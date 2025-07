Estados Unidos: Las bodegas europeas exigen el "cero por cero" para el vino y avisan del "grave" impacto que tiene el arancel

MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - El Comité Europeo de Empresas del Vino (CEEV), del que forma parte la Federación Española del Vino (FEV), ha exigido este lunes que se aplique el "cero por cero" arancelario para el vino en el marco del nuevo acuerdo comercial entre la UE y EEUU, anunciado ayer, ante el "grave impacto" que un arancel del 15% podría tener sobre el sector y las ventas exteriores a este país, según informa en un comunicado. El director general de la FEV, José Luis Benítez, ha recordado que en 2024 Estados Unidos fue el primer mercado para los vinos envasados españoles, tanto tranquilos como espumosos, por lo que es "vital" para el sector eliminar el arancel general del acuerdo marco, del 15%, que podría lastrar el comercio con este país hasta en un 10%, según los primeros cálculos, ya que al arancel habría que sumarle la variación en el tipo de cambio entre el dólar y el euro, que actualmente es del 15% también. De esta forma, Benítez ha advertido de que mantener el arancel del 15% generaría "daños a largo plazo" en la cuota de mercado, en el margen de las empresas que sigan comerciando con EEUU y en las relaciones comerciales en general. "Aún estamos esperando conocer todos los detalles del acuerdo alcanzado y seguimos con gran expectación el resultado de las próximas negociaciones sobre la lista de productos que estarán incluidos en el acuerdo arancelario cero por cero, entre ellos algunos productos agrícolas", ha señalado la presidenta del CEEV, Marzia Varvaglione. Varvaglione ha recordado que el vino aporta grandes beneficios tanto a empresas europeas como estadounidenses y la idea de eliminar aranceles a ambos lados no es solo una postura europea, ya que el sector estadounidense ha sido firme defensor de proteger este intercambio. En este sentido, desde el CEEV han recordado que un arancel del 15% a los vinos europeos supondría pérdidas económicas significativas no solo para los productores de vino de la UE, sino también para las empresas estadounidenses involucradas en toda la cadena de suministro. De esta forma, por cada dólar que los europeos ganan vendiendo vino en Estados Unidos, los sectores estadounidenses de distribución y hostelería generan US$4,50, por lo que preservar este comercio es una prioridad compartida del sector a los dos lados del Atlántico. Por su parte, el secretario general del CEEV, Ignacio Sánchez Recarte, ha señalado que el anuncio de ayer despeja algo de incertidumbre en las relaciones comerciales entre los dos mayores socios comerciales, si bien las consecuencias de no incluir el vino en el acuerdo final cero por cero serían "graves" y ha instado a los negociadores a actuar con decisión para proteger a un sector que siempre ha aportado "valor, crecimiento y cooperación".