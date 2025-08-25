Estados Unidos: Las expectativas de los empresarios alemanes escalan a máximos desde 2022 tras el acuerdo UE/EEUU, según Ifo

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las expectativas de los empresarios alemanes han mejorado significativamente en el mes de agosto, después de que la Unión Europea y Estados Unidos llegasen a un acuerdo para resolver sus disputas comerciales, alcanzando su nivel más alto desde febrero de 2022, cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania, según refleja el índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo).

En concreto, la lectura de las expectativas de los empresarios germanos ha subido en agosto hasta los 91,6 puntos, frente a los 90,8 del mes pasado, lo que supone el mejor dato desde febrero de 2022, mientras que la evaluación de la coyuntura actual empeoró muy levemente, con un resultado en agosto de 86,4 puntos, una décima menos que en julio.

De este modo, el índice de confianza empresarial del Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo) ha mejorado en agosto por segundo mes consecutivo, situándose en los 89 enteros, frente a los 88,6 del mes anterior.

El pasado viernes, la Oficina Federal de Estadística (Destatis) revisó sustancialmente a la baja la evolución de la economía alemana durante el segundo trimestre del año, cuando registró una contracción mucho más intensa de lo estimado inicialmente al registrar una caída del producto interior bruto (PIB) del 0,3% respecto de los tres meses anteriores, en vez del retroceso del 0,1% calculado en un primer momento.

De este modo, la mayor economía europea experimentó entre abril y junio un marcado empeoramiento en comparación con la expansión del 0,3% observada en el primer trimestre, cuando en anticipación de los aranceles de Estados Unidos las empresas aceleraron sus compras a Alemania.

De hecho, la contracción del PIB alemán en el segundo trimestre refleja la contribución negativa de las exportaciones, con un retroceso del 0,1%, frente al crecimiento del 2,5% en el primer trimestre, debido a una caída de las exportaciones de bienes (-0,6%), mientras que las exportaciones de servicios aumentaron un 1,4%, mientras que las importaciones de bienes y servicios volvieron a aumentar significativamente, con un 1,6%.

El comportamiento de la economía alemana en el segundo trimestre fue así sensiblemente inferior al de las principales economías de la Unión Europea (UE), ya que el PIB de España creció un 0,7%; el de Francia un 0,3%; mientras que Italia se contrajo un 0,1%. De su lado, el conjunto de la UE creció un 0,2% y Estados Unidos, un 0,7%.