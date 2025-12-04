Estados Unidos.- Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajan hasta las 191.000 solicitudes
MADRID, 4 dic. 2025 (Europa Press) -
Las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron la semana pasada un total de 191.000 solicitudes, lo que supone una bajada de 27.000 personas respecto de la cifra anterior, según revelan los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo.
Los perceptores de esta prestación sumaron en la semana finalizada el 22 de noviembre un total de 1,939 millones, equivalente a un retroceso de 4.000 beneficiarios frente a los 1,943 millones de los siete días previos. En el mismo periodo comparable de 2024 se situaron en los 1,871 millones.
Los principales incrementos se dieron en California (7.897), Illinois (2.845), Pensilvania (2.472), Washington (2.283) y Nueva York (2.235). Por contra, las caídas más pronunciadas se registraron en Kentucky (-1.107), Nueva Jersey (-385), Kansas (-226), el distrito de Columbia (-77) y Luisiana (-53).
Las tasas más elevadas de desempleo respaldado por ayudas fueron las de Nueva Jersey y Washington (2,3%); California y Massachusetts (2%); Puerto Rico (1,9%); distrito de Columbia, Nevada y Rhode Island (1,8%); y Alaska, Connecticut y Oregón (1,7%).
