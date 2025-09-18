LA NACION

Estados Unidos: Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajan hasta las 231.000 solicitudes

Estados Unidos.- Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajan hasta la

LA NACION
Estados Unidos: Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajan hasta las
Estados Unidos: Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajan hasta las

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron la semana pasada un total de 231.000 solicitudes, lo que supone una bajada de 33.000 personas respecto de la cifra anterior, según revelan los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo.

Los perceptores de esta prestación sumaron en la semana finalizada el 6 de septiembre un total de 1,920 millones, equivalente a un retroceso en el número de beneficiarios de 7000 personas frente a los 1,927 millones de los siete días previos. En el mismo periodo comparable de 2024 se situaron en los 1,827 millones.

Los principales incrementos se dieron en Texas (15.346), Míchigan (3018), Connecticut (1454), Dakota del Norte (684) y Minnesota (325).

Por contra, las caídas más pronunciadas se registraron en Nueva York (-3623), Tennessee (-2994), California (-1702), Illinois (-1063) y Massachusetts (-830).

Las tasas más elevadas de desempleo respaldado por ayudas fueron las de Nueva Jersey (2,7%); Rhode Island (2,1%); California, Massachusetts y Washington (2%); Puerto Rico (1,9%); Minnesota y el distrito de Columbia (1,8%); y Nevada, Nueva York y Oregón (1,7%).

LA NACION
