Estados Unidos: Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajan hasta las 218.000 solicitudes

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron la semana pasada un total de 218.000 solicitudes, lo que supone una bajada de 14.000 personas respecto de la cifra anterior, según revelan los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo.

Los perceptores de esta prestación sumaron en la semana finalizada el 13 de septiembre un total de 1,926 millones, equivalente a un retroceso en el número de beneficiarios de 2000 personas frente a los 1,928 millones de los siete días previos. En el mismo periodo comparable de 2024 se situaron en los 1,831 millones.

Los principales incrementos se dieron en Nueva York (1482), Carolina del Sur (1220), Virginia (920), Massachusetts (869) y Arizona (812).

Por contra, las caídas más pronunciadas se registraron en Texas (-4917), Connecticut (-4540), Míchigan (-3944), Illinois (-1153) y California (-1139).

Las tasas más elevadas de desempleo respaldado por ayudas fueron las de Nueva Jersey (2,4%); California, Connecticut y Washington (2%); Massachusetts, Rhode Island y Puerto Rico (1,9%); Nevada y el distrito de Columbia (1,7%); e Illinois, Nueva York y Oregón (1,6%).