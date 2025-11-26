Estados Unidos.- Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajan hasta las 216.000 solicitudes
Estados Unidos.- Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajan hasta las 216.000 solicitudes
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
Las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron la semana pasada un total de 216.000 solicitudes, lo que supone una bajada de 6.000 personas respecto de la cifra anterior, según revelan los datos publicados este miércoles por el Departamento de Trabajo.
Los perceptores de esta prestación sumaron en la semana finalizada el 15 de noviembre un total de 1,960 millones, equivalente a un avance de 7.000 beneficiarios frente a los 1,953 millones de los siete días previos. En el mismo periodo comparable de 2024 se situaron en los 1,892 millones.
Los principales incrementos se dieron en Kentucky (589), Minnesota (351), Wisconsin (211), Delaware (199) y Texas (99). Por contra, las caídas más pronunciadas se registraron en Míchigan (-5.290), Nueva Jersey (-2.381), California (-2.287), Illinois (-962) y Georgia (-857).
Las tasas más elevadas de desempleo respaldado por ayudas fueron las de Nueva Jersey (2,3%); Washington (2,2%); distrito de Columbia y Massachusetts (1,9%); California y Puerto Rico (1,8%); y Alaska, Connecticut, Nevada, Oregón y Rhode Island (1,7%).
- 1
Identificaron cuatro de casos de sarampión en una familia de turistas que viajó por el país en micros de larga distancia
- 2
Córdoba: avanzan las obras del parque acuático más grande del país, con 30 toboganes y más de 50 atracciones
- 3
Crimen en City Bell: atraparon al principal sospechoso por el homicidio de la psiquiatra de 68 años
- 4
Natalia Fava: se hizo conocida en el primer Gran Hermano, fue vedette y después de siete años quiere volver al medio