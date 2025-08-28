LA NACION

Estados Unidos: las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajan hasta las 229.000 solicitudes

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron la semana pasada un total de 229.000 solicitudes, lo que supone una bajada de 5000 personas respecto de la cifra anterior, según revelan los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo.

Los perceptores de esta prestación sumaron en la semana finalizada el 16 de agosto un total de 1,954 millones, equivalente a un retroceso en el número de beneficiarios de 7000 personas frente a los 1,961 millones de los siete días previos. En el mismo periodo comparable de 2024 se situaron en los 1,864 millones.

Los principales incrementos se dieron en Kentucky (2951), Iowa (1048), Virginia (522), Ohio (210) y Carolina del Sur (144). Por contra, las caídas más pronunciadas se registraron en California (-2290), Míchigan (-1170), Texas (-1085), Nueva Jersey (-660) y Minnesota (-587).

Las tasas más elevadas de desempleo respaldado por ayudas fueron las de Nueva Jersey (2,7%); Rhode Island (2,6%); Massachusetts y Minnesota (2,2%); California y Washington (2,1%); el distrito de Columbia y Puerto Rico (2%); y Connecticut, Oregón y Pensilvania (1,9%).

