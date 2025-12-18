Estados Unidos.- Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos caen hasta las 224.000 solicitudes

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) - Las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron la semana pasada un total de 224.000 solicitudes, lo que supone una bajada de 13.000 personas respecto de la cifra anterior, según revelan los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo. Los perceptores de esta prestación sumaron en la semana finalizada el 6 de diciembre un total de 1,897 millones, equivalente a un aumento de 67.000 beneficiarios frente a los 1,830 millones de los siete días previos. En el mismo periodo comparable de 2024 se situaron en los 1,862 millones. Los principales incrementos se dieron en California (14.258), Illinois (11.074), Nueva York (10.346), Texas (8.206) y Georgia (6.333). Por contra, las caídas más pronunciadas se registraron en Rhode Island (-82), Nebraska (-65), Vermont (-16) y Delaware (-3). Las tasas más elevadas de desempleo respaldado por ayudas fueron las de Washington (2,5%); Nueva Jersey (2,4%); California (2,3%); Minnesota (2,2%); Massachusetts (2,1%); Puerto Rico y Rhode Island (2%); Alaska y Oregón (1,9%); y Nevada y Nueva York (1,8%).