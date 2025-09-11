Estados Unidos: Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos escalan a máximos de octubre de 2021
Estados Unidos: Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos escalan a máxim
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -
Las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron la semana pasada un total de 263.000 solicitudes, lo que supone una subida de 27.000 personas respecto de la cifra anterior y un récord imbatido desde el 23 de octubre de 2021, según revelan los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo.
Los perceptores de esta prestación sumaron en la semana finalizada el 30 de agosto un total de 1,939 millones, equivalente a un estancamiento en el número de beneficiarios frente a los contabilizados en los siete días previos. En el mismo periodo comparable de 2024, se situaron en los 1,845 millones.
Los principales incrementos se dieron en Tennessee (2870), Connecticut (2270), Nueva York (1683), Illinois (1331) y California (982). Por contra, las caídas más pronunciadas se registraron en Kentucky (-2833), Pensilvania (-504), Florida (-456), Texas (-402) y Arizona (-329).
Las tasas más elevadas de desempleo respaldado por ayudas fueron las de Nueva Jersey (2,8%); Rhode Island (2,5%); Massachusetts (2,2%); Washington (2,1%); California, Connecticut, Minnesota y Puerto Rico (2%); el distrito de Columbia (1,9%); y Nueva York, Oregón y Pensilvania (1,8%).
Otras noticias de Estados Unidos
- 1
Presión alta: Apple Watch Series 11 y una función que no tiene ningún otro competidor
- 2
Casabindo: la corrida de toros donde el objetivo no es matarlos, sino quitarles una vincha roja
- 3
Todo cambió, pero aún no llega octubre
- 4
Libertarios se quejan de una concejala que entró por LLA y anunció que no se acoplará al bloque violeta