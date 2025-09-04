Estados Unidos: las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos suben hasta las 237.000 solicitudes

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron la semana pasada un total de 237.000 solicitudes, lo que supone una subida de 8000 personas respecto de la cifra anterior, según revelan los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo.

Los perceptores de esta prestación sumaron en la semana finalizada el 23 de agosto un total de 1,940 millones, equivalente a un retroceso en el número de beneficiarios de 4000 personas frente a los 1,944 millones de los siete días previos. En el mismo periodo comparable de 2024 se situaron en los 1,849 millones.

Los principales incrementos se dieron en Nueva York (1430), Texas (1230), Illinois (509), Missouri (206) y Hawái (119). Por contra, las caídas más pronunciadas se registraron en Iowa (-1235), Virginia (-857), Maryland (-562), Pensilvania (-482) y Connecticut (-455).

Las tasas más elevadas de desempleo respaldado por ayudas fueron las de Nueva Jersey (2,8%); Rhode Island (2,6%); Puerto Rico (2,3%); Massachusetts (2,2%); Minnesota y Washington (2,1%); California y el distrito de Columbia (2%); y Connecticut, Oregón y Pensilvania (1,9%).