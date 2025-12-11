Estados Unidos.- Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos suben hasta las 236.000 solicitudes.

MADRID, 11 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron la semana pasada un total de 236.000 solicitudes, lo que supone una subida de 44.000 personas respecto de la cifra anterior, según revelan los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo.

Los perceptores de esta prestación sumaron en la semana finalizada el 29 de noviembre un total de 1,838 millones, equivalente a un retroceso de 99.000 beneficiarios frente a los 1,937 millones de los siete días previos. En el mismo periodo comparable de 2024 se situaron en los 1,873 millones.

Los principales incrementos se dieron en Pensilvania (2.208), Wisconsin (1.092), Nebraska (870), Iowa (605) y Ohio (493). Por contra, las caídas más pronunciadas se registraron en California (-19.844), Texas (-7.836), Nueva York (-3.453), Illinois (-2.216) y Florida (-2.185).

Las tasas más elevadas de desempleo respaldado por ayudas fueron las de Nueva Jersey y Washington (2,2%); Massachusetts (1,9%); Alaska, Connecticut, Nevada, Rhode Island y Puerto Rico (1,8%); y California y Oregón (1,7%).