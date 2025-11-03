Estados Unidos.- Las ventas de Ford en Estados Unidos suben un 1,6% en octubre, hasta 175.584 unidades

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) - Ford ha vendido un total de 175.584 vehículos en octubre en el mercado estadounidense, lo que supone un incremento del 1,6% en el número de unidades respecto al mismo mes del año anterior, tal y como ha informado la firma automovilística este lunes. A su vez, en el acumulado del año hasta octubre, Ford suma más de 1,8 millones de vehículos matriculados, un 6,6% más que el año pasado por estas fechas, cuando contabilizaba 1,72 millones de unidades. Los vehículos de combustión interna repitieron como los mayoritarios entre las ventas de Ford en octubre, al representar el 87,3% del negocio de la compañía en el décimo mes del año, con un incremento del 3,4% respecto al año anterior. Hasta octubre, el incremento de las ventas de esta tipología de vehículos ha sido del 6,6% interanual (situándose por encima de los 1,56 millones de unidades). Por el contrario, las ventas de vehículos eléctricos e híbridos ha caído respecto al año anterior, en un 24,8% y un 4%, respectivamente, hasta sumar 4.709 y 17.498 unidades en octubre. No obstante, en el acumulado del año, las ventas de híbridos han crecido un 19,9% interanual, hasta 190.196 unidades, y las de los eléctricos un 0,5%.