Estados Unidos.- Los analistas minimizan el impacto de posible revocación de permisos en eólica marina de Iberdrola en EE.UU.

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

La posible revocación de permisos federales para los proyectos 'offshore' (eólica marina) New England Wind 1 y 2 en EE.UU. no parece haber generado preocupación entre los analistas financieros. La banca de inversión coincide en que el impacto para Iberdrola sería mínimo, tanto desde el punto de vista financiero como estratégico. Así, JP Morgan considera que "era cuestión de tiempo" que apareciera esta información y subraya que "si estos proyectos pierden sus permisos, el impacto en Iberdrola sería realmente pequeño". La entidad recuerda que los anteriores PPA (contratos a largo plazo y a precio fijo, por sus siglas en inglés) fueron rescindidos por falta de viabilidad económica, lo que ya generó penalizaciones, pero actualmente "ni siquiera hay un PPA firmado para los 804 MW de New England Wind 1 y no hay adjudicación para New England Wind 2, por lo que el coste en efectivo para Iberdrola sería cercano a cero". De su lado, Morgan Stanley también resta importancia a la noticia: "No esperaría implicaciones financieras materiales para Iberdrola debido a cualquier retraso", destacando que los proyectos estaban en fase pre-FID y que ya se había anticipado un retraso significativo en su entrada en operación. Por su parte, RBC, Caixabank, Kepler Cheuvreux y Sabadell coinciden en que la construcción no ha comenzado y que los activos no forman parte del plan estratégico vigente. A este respecto, Caixabank añade que Iberdrola conserva los arrendamientos del lecho marino, lo que "equivale a una opción de compra para reactivar los proyectos bajo una nueva administración". Oddo y Alantra destacan la prudencia del grupo en sus decisiones de inversión y su conocimiento del entorno político estadounidense. "El riesgo financiero debería ser limitado", afirma Oddo, mientras que Alantra considera que las acciones de la compañía "son una buena oportunidad de inversión". En definitiva, los analistas ven esta situación como un elemento más del complejo entorno regulatorio en EE.UU., pero sin consecuencias materiales para Iberdrola. La compañía mantiene su estrategia de crecimiento y su exposición al mercado estadounidense sigue centrada en redes, donde continúa invirtiendo con fuerza.