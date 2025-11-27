Estados Unidos.- Los datos satelitales revelan la dinámica estacional y las vulnerabilidades de los glaciares de la Tierra

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press)

Utilizando casi una década de datos satelitales, investigadores del Instituto de Tecnología de California (Caltech) de Estados Unidos muestran en un estudio publicado en 'Science' cómo los glaciares de todo el mundo se aceleran y desaceleran con el cambio de estaciones: ritmos anuales que revelan cómo el hielo de la Tierra puede responder al calentamiento climático a largo plazo.

Los hallazgos muestran que los glaciares en regiones que alcanzan temperaturas superiores al punto de congelación experimentan las mayores oscilaciones estacionales en el flujo de hielo, y el aumento de las temperaturas puede amplificar estos movimientos y cambiar su ritmo en todo el mundo.

Los glaciares y las capas de hielo de la Tierra se han reducido rápidamente en las últimas décadas, y su futura contribución al aumento del nivel del mar y otros peligros glaciales depende de la velocidad a la que sigan reaccionando al calentamiento climático continuo.

Sin embargo, los procesos físicos que rigen el movimiento del hielo son complejos y no se comprenden completamente. Investigar cómo los glaciares responden a la variación estacional a corto plazo de la temperatura y las condiciones ambientales ofrece un laboratorio natural para estudiar la dinámica del flujo de hielo. Así, se ha observado claramente que los glaciares de todo el mundo muestran oscilaciones estacionales sustanciales en la velocidad impulsadas por varios factores. Sin embargo, a pesar de estos conocimientos, aún falta una comprensión cuantitativa integral de toda la gama de dinámicas estacionales de los glaciares en las distintas regiones y tipos de glaciares.

Para comprender el alcance completo de la dinámica estacional de los glaciares y los mecanismos que la impulsan, los investigadores realizaron una evaluación global exhaustiva de cómo los glaciares se aceleran y desaceleran a lo largo de un año.

Utilizando casi una década de datos satelitales de la NASA, extraídos de más de 36 millones de pares de imágenes de alta resolución recopiladas entre 2014 y 2022, analizaron el movimiento estacional de cada glaciar terrestre de más de 5 kilómetros cuadrados en la Tierra.

Este enfoque permitió a los autores cuantificar la frecuencia y la intensidad con la que los glaciares se aceleran y desaceleran a lo largo del año y mapear dónde el hielo es más sensible a las fuerzas ambientales estacionales. Según los hallazgos, las variaciones estacionales en la velocidad del hielo están fuertemente controladas por las temperaturas del aire locales. En las regiones templadas donde las temperaturas máximas anuales superan los 0 grados Celsius, los glaciares alcanzan su flujo máximo a principios de año.

Los autores sugieren que esto ocurre porque el agua de deshielo superficial aumenta rápidamente la presión del agua debajo del glaciar, lo que reduce la fricción y acelera el movimiento del hielo.

Además, el estudio revela que, a nivel mundial, los glaciares con una fuerte variabilidad estacional también tendían a mostrar una correlación débil, pero medible, con una mayor variabilidad interanual del flujo. Si bien esto no significa que los cambios estacionales resulten en cambios a largo plazo, sí sugiere que ambos se ven influenciados por la forma del glaciar y las condiciones subglaciales.