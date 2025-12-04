Estados Unidos.- Los despidos en EE. UU. suben un 54% hasta noviembre y registran máximos desde 2020

MADRID, 4 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las empresas estadounidenses han anunciado un total de 1,17 millones de despidos durante los once primeros meses de 2025, cifra que supone un incremento del 54% respecto del dato del mismo periodo de 2024 y la más elevada acumulada en los once primeros meses del año desde 2020, según los datos recopilados por la consultora Challenger, Gray & Christmas.

De hecho, la firma de análisis, cuyo informe mensual del mercado laboral estadounidense cobra especial relevancia ante la ausencia de estadísticas de empleo oficiales relevantes antes de la reunión de la Reserva Federal de EEUU la próxima semana, destaca que es la sexta vez desde 1993 que los recortes de empleo hasta noviembre superan los 1,1 millones.

Solo en el penúltimo mes de 2025, las empresas de EEUU anunciaron 71.321 despidos, un 24% más que los 57.727 anunciados el mismo mes del año anterior y el peor mes de noviembre desde 2022, aunque la cifra supone una disminución del 53% respecto de los 153.074 recortes anunciados el pasado mes de octubre.

Según los datos históricos, los recortes de empleo en el mes de noviembre se mantuvieron por debajo de los 70.000 despidos entre 1993 y 2000, disparándose durante la recesión de 2001, cuando en noviembre superaron los 181.000, manteniéndose elevados hasta 2009, a partir de cuando se contuvieron por debajo de los 70.000 hasta la pandemia.

"Los planes de despido disminuyeron el mes pasado, lo cual es sin duda una señal positiva. Dicho esto, los recortes de empleo en noviembre solo han superado los 70.000 en dos ocasiones desde 2008: en 2022 y en 2008", afirmó Andy Challenger, experto en entornos laborales y director de ingresos de Challenger, Gray & Christmas.

Entre los distintos sectores económicos, las empresas de telecomunicaciones anunciaron 15.139 despidos en noviembre, principalmente debido a los planes de Verizon, la cifra mensual más alta desde abril de 2020. En lo que va de año, el sector ha recortado 38.035 empleos, un 268% más que en el mismo periodo de 2024.

De su lado, el sector tecnológico comunicó 12.377 despidos en noviembre, hasta un total de 153.536 en once meses, un 17% más, mientras que las empresas alimentarias, en particular las que procesan productos de carne de vacuno, anunciaron 6.708 recortes en noviembre. En lo que va de año, el sector ha recortado 34.165 empleos, un 26% más.

De su lado, el sector Servicios anunció 5.509 recortes de empleo en noviembre, frente a los 1.990 de octubre. En lo que va de año, el sector ha anunciado 69.089 recortes de empleo, un 64% más, mientras que el comercio minorista ha recortado 3.290 empleos en noviembre, frente a los 2.431 de octubre, alcanzado los 91.954 en lo que va de año, un 139% más.

Asimismo, las organizaciones sin ánimo de lucro continúan viéndose afectadas por los recortes de fondos gubernamentales, así como por el aumento de los costes y la disminución de las donaciones. Estas entidades anunciaron planes para recortar 28.696 puestos este año, lo que representa un aumento del 409% respecto a los 5.640 anunciados a estas alturas en 2024.

La Reserva Federal de Estados Unidos no podrá contar con los informes oficiales del mercado laboral correspondientes a los meses de octubre y noviembre de cara a su última reunión del año, que se celebrará el próximo 10 de diciembre, como consecuencia de las perturbaciones en la recopilación de los datos relacionadas con la falta de fondos por el cierre del Gobierno federal.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo decidió no publicar el informe completo de empleo de octubre, cuyas estadísticas serán incorporadas al informe de empleo de noviembre, que ha visto retrasada su fecha de publicación al próximo 16 de diciembre en vez del 5 de diciembre inicialmente previsto, por lo que la Fed no dispondrá de nueva información sobre el mercado laboral estadounidense.