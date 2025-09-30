Estados Unidos: los empleos vacantes en Estados Unidos suben en agosto hasta los 7,227 millones, 19.000 puestos más
Estados Unidos.- Los empleos vacantes en Estados Unidos suben en agosto hasta los 7,227 millones, 19
MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -
El número de puestos de trabajo sin cubrir en Estados Unidos se situó el pasado mes de agosto en 7,227 millones frente a los 7,208 millones de julio, según se desprende de los datos publicados este martes por el Departamento de Trabajo.
La cifra de vacantes en el octavo mes del año se ha anotado así un aumento de 19.000 respecto del mes anterior, aunque también equivale a una bajada de 422.000 puestos en comparativa interanual.
Los empleos vacantes en el sector privado subieron hasta los 6,457 millones desde los 6,401 millones de julio, 56.000 menos, mientras que en el sector público retrocedieron en 37.000 plazas, hasta los 770.000.
Las nuevas contrataciones se redujeron en agosto en 114.000 para quedarse en los 5,126 millones. Sin embargo, estas estuvieron 104.000 por debajo de los niveles registrados doce meses atrás.
