Estados Unidos.- Los empleos vacantes en Estados Unidos suben en octubre hasta los 7.670 millones, 12.000 puestos más

MADRID, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El número de puestos de trabajo sin cubrir en Estados Unidos se situó el pasado mes de octubre en 7.670.000 frente a los 7.658.000 de septiembre, según se desprende de los datos publicados este martes por el Departamento de Trabajo.

La cifra de vacantes en el décimo mes del año se ha anotado, así, un aumento de 12.000 respecto del mes anterior, aunque también equivale a un incremento de 55.000 puestos en comparativa interanual.

Los empleos vacantes en el sector privado subieron hasta los 6.894.000 desde los 6.871.000 de septiembre, 23.000 más, mientras que en el sector público retrocedieron en 12.000 plazas, hasta los 775.000.

Las nuevas contrataciones se redujeron en octubre en 218.000 para quedarse en los 5.149.000. Además, estas estuvieron 201.000 por debajo de los niveles registrados doce meses atrás.