Estados Unidos: Los gestores de fondos redoblan su optimismo en Europa frente a la desaceleración de Estados Unidos

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - Gestores europeos de fondos han vuelto a redoblar su apuesta optimista por el Viejo Continente mientras que se mantiene la sensación negativa en torno a la evolución de Estados Unidos, según se desprende de la encuesta mensual elaborada por Bank of America (BofA) para medir el estado de ánimo de la industria. De este modo, la encuesta revela que los profesionales de la industria han vaticinado en un 44% que el crecimiento europeo sea más sólido en los próximos doce meses, mientras que el pasado mes pensaba así un 29%. En ese sentido, el informe constata que existe un claro consenso en que la política fiscal alemana será el principal catalizador para la mejora del crecimiento europeo; de hecho, una mayoría de los participantes ha considerado que el estímulo fiscal de la eurozona es el principal factor positivo para el crecimiento, en términos generales, de la economía mundial. Al hilo de esto, un 63% de lo gestores ha expresado que el gasto fiscal europeo tendrá el impacto suficiente como para que la macroeconomía y los mercados europeos se desvinculen de las dificultades de la política estadounidense. Cabe destacar que este porcentaje ha supuesto duplicar con fuerza el dato del mes previo que apostaba por esta premisa. Esto también ha tenido su derivada respecto a que los inversores se han mostrado ahora menos optimistas sobre las perspectivas de inflación europea, con un 4% que ha previsto un aumento de la inflación del Viejo Continente en los próximos doce meses, su nivel más alto desde marzo de 2022. Con el foco sobre Estados Unidos en particular, un 63% de la muestra de profesionales ha previsto una desaceleración del crecimiento del país en los próximos meses, mientras que menos del 10% ha apostado por un escenario de aceleración, ya que la mayoría ha considerado que la agenda política del presidente Trump es negativa para el crecimiento y positiva para la inflación. Por todo ello, las apuestas de inversión también pivotan en Europa como eje: un 37% de los profesionales consultados ha indicado que espera mayores ganancias a corto plazo para la renta variable europea, mientras que un 81% ha proyectado un potencial alcista en los próximos doce meses; ambos marcas han sido superiores a las del mes pasado. A favor de estos escenarios ha remado que un 56% de los encuestados ha previsto un alza de los beneficios por acción (BPA) de las cotizadas europeas a doce meses vista. Atendiendo a las diferencias geográficas, un 41% de los encuestados ha afirmado tener una sobreponderación en renta variable europea respecto a su índice de referencia --el mayor porcentaje en cuatro años--, mientras que un 23% ha asegurado estar infraponderados en renta variable estadounidense. En lo referente a los distintos tipos de activos, un 38% de los gestores ha previsto un mayor potencial alcista para los cíclicos europeos en comparación con los defensivos, en tanto que este porcentaje se ha duplicado respecto a la encuesta de mayo. Este optimismo cíclico también se ha extendido a las empresas de pequeña capitalización, ya que un 44% espera que estas superen a las de gran capitalización; asimismo, este porcentaje se ha disparado frente al 7% del mes pasado que pensaba así. De su lado, un 41% ha vaticinado que las acciones de valor ('value') superarán a las de crecimiento ('growth') frente al 25% anterior que apostó por este escenario en mayo. Por otra parte, el consenso de los gestores ha mantenido sobreponderados a los bancos, seguidos de los sectores tecnológico e industrial, con estos dos últimos habiendo experimentado un fuerte aumento en su posicionamiento este mes. A la contra, los sectores de automoción, minorista y de recursos básicos han seguido liderando las principales infraponderaciones por consenso. Entre los países, Alemania sigue siendo el más valorado, mientras que Suiza es el mercado que despierta más recelos; España, por su parte, ha pasado de estar sobreponderado a situarse en la infraponderación.