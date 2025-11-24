Estados Unidos.- Los Jaume I apuestan por potenciar la competitividad sin perder los valores europeos centrados en la ciudadanía

VALÈNCIA, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Los siete galardonados con los Premios Jaume I 2025 han coincidido este lunes en que Europa debe potenciar su competitividad para no quedarse atrás respecto a Estados Unidos o China, pero sin perder sus valores centrados en una regulación basada en la ciudadanía. "Es un equilibrio difícil, pero necesario", han reivindicado los galardonados que han vuelto a reivindicar políticos "valientes" en inversión para "no quedarnos en la decadencia".

José Luis Mascareñas Cid, premio en la categoría de Investigación Básica; Jan Eeckhout, en Economía; Nuria López-Bigas, en Investigación Biomédica; Victoria Reyes García, en Protección del Medio Ambiente; María Jesús Vicent Docón, en Nuevas Tecnologías; Damià Tormo Carulla, en Revelación Empresarial; y Silvia de Sanjosé Llongueras, en Investigación Clínica y Salud Pública han ofrecido este lunes una rueda de prensa previa a la tradicional ceremonia de entrega de los galardones, que se celebrará mañana en la Lonja presidida por el Rey de España, Felipe VI.

Los galardonados han debatido sobre la falta de inversión en España, con un retraso de 40 años respecto a Europa ya que la inversión del PIB es del 1,5% —se ha avanzado solo una décima en un año— y que sigue "pensando la investigación como hace 20 o 30 años", así como sobre cómo la falta de dinamismo y la burocracia lastran la productividad europea respecto a otras economías.

Así, Damià Tormo Carulla ha advertido de que Europa está "perdiendo esa carrera" con China y Estados Unidos y al respecto ha apuntado al dicho de que "EEUU regula para sus empresas, China para su gobierno y aquí para los ciudadanos" y, ha señalado, "esa mentalidad es muy difícil cambiarla".

Además, ha constatado que con la Inteligencia Artificial "todos los cimientos que conocemos van a cambiar en un muy breve periodo de tiempo" a lo que hay que sumar los cambios en la situación geopolítica. "A lo mejor nos está haciendo menos competitivos, pero tampoco podemos perder nuestros valores, va a ser muy interesante ver cómo navegamos", ha expuesto.

"Yo me siento mucho más confiada en lo que tenemos en Europa que en ese libremercado tan salvaje como es el americano", ha apuntado Silvia de Sanjosé Llongueras, que ha reivindicado no obstante "responder" al "Tsunami que viene con la Inteligencia Artificial": "En Europa tenemos un modelo que es muy privilegiado, pero nos estamos quedando en la decadencia".

Victoria Reyes García ha expuesto que ante los desafíos globales que supone el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, así como los retos de la IA y de las nuevas tecnologías, "más que verlo como una decadencia es ver cómo exportamos y enfatizamos esos valores de la ciencia en Europa de regular para la ciudadanía". "Más que de competitividad hay que hablar de cooperación, estos problemas globales no se pueden resolver pensando en quién gana, nos afectan a todos", ha apuntado. Además, ha advertido de que detrás de las campañas de desinformación en las redes dirigidas a los jóvenes hay "fuertes intereses económicos".

Por su parte, Jan Eeckhout ha apuntado que el reto es superar "el riesgo de lo que va a pasar con la IA y una concentración del poder económico". "El peligro no es que un robot te quite tu trabajo, sino la concentración en cuatro grandes", ha señalado.

VALIENTES

Asimismo, José Luis Mascareñas ha lamentado que a pesar de que los políticos "hablan mucho de que hay que invertir" en I+D, "la realidad es que no es una prioridad si no es un tiempo de crisis, cuando no hay presiones como sucedió con la pandemia de covid" porque "los resultados de la investigación suelen verse a medio o largo plazo" y esa distancia "no suele ser muy atractivo" para ellos.

Pero, ha subrayado, "no podremos ser nunca un país competitivo a nivel internacional si no tenemos una financiación sostenida en el tiempo" y para eso ha apuntado que son necesarios unos Presupuestos Generales del Estado que "recojan una apuesta muy clara en inversión" además de revisar cómo se desarrollan programas de talento y de formación: "La Universidad española necesita un buen meneo".

En ese sentido, Silvia de Sanjosé Llongueras ha añadido que otro de los problemas de España es que adolece de la capacidad de garantizar a los jóvenes investigadores "un mínimo de estabilidad con buenos sueldos" para retener el talento y que no tengan que emigrar para desarrollar su carrera profesional. "Necesitamos políticos valientes que sean capaces de mirar a más largo plazo y no solo a una legislatura", ha reclamado Nuria López-Bigas.

Del mismo modo, María Jesús Vicent Docón ha apuntado que además de la inversión también es necesarios políticas que garanticen que la investigación sea autosostenible como establecer beneficios a las empresas que se establezcan en España o favorecer a los autónomos.