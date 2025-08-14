Estados Unidos: los precios de producción en Estados Unidos suben en julio un 0,9% frente al estancamiento del mes anterior

MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) -

El índice de precios de producción (IPP) de Estados Unidos subió en julio un 0,9% frente al estancamiento del mes previo, según ha revelado este jueves la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. La agencia gubernamental ha explicado que esta circunstancia se ha producido después de que la demanda de servicios abandonase los 'números rojos' del -0,1% de junio para pasar a crecer un 1,1% en julio. Asimismo, el factor bienes se anotó un incremento del 0,7%, cuatro décimas más.

El índice subyacente de inflación de la producción, que excluye el impacto de la energía, los alimentos y el comercio por su mayor volatilidad, se anotó en julio una expansión del 0,6% desde el crecimiento cero anterior. En datos interanuales, los precios generales se situaron un 3,3% por encima de los niveles del séptimo mes de 2024, mientras que los subyacentes hicieron lo propio en un 2,8%.

DATOS DE IPC

La misma división estadística del Departamento de Trabajo informó hace dos días de que el índice de precios de consumo (IPC) de EE.UU. cerró julio en el 2,7% interanual, sin cambios desde junio. La variable subyacente cerró con un alza del 3,1%, dos décimas más y mayor marca desde febrero. En este sentido, los alimentos se encarecieron un 2,9%, al tiempo que la energía fue un 1,6% más barata que doce meses atrás.