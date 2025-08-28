Estados Unidos.- Luis de la Fuente da este viernes la lista para los duelos ante Bulgaria y Turquía

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ofrecerá este viernes la lista de convocados para afrontar los primeros partidos de clasificación al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México de 2026 contra Bulgaria el 4 de septiembre en Sofía y ante Turquía el día 7 en Konya.

Como es habitual, el técnico riojano ofrecerá sus elegidos para estas dos primeras citas a través de los medios oficiales de la RFEF a partir de las 11.30 y posteriormente atenderá a los medios de comunicación en el salón José Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas sobre las 12.30 horas.

Los elegidos por Luis de la Fuente iniciarán la concentración para comenzar a preparar estos dos partidos el lunes 1 de septiembre, a partir de las 13.00 horas, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Esta primera convocatoria podría arrojar novedades en la actual campeona de Europa respecto a la última lista para la 'Final a Cuatro' pese a que está recién iniciada la temporada. Las principales podrían ser los regresos del mediocentro Rodri Hernández (Manchester City) y el lateral Dani Carvajal (Real Madrid), ya recuperados de sus graves lesiones de rodilla de la pasada temporada, y que ya han vuelto a tener minutos en la alta competición, aunque todavía podría ser algo temprano.

Los que seguro que no podrán estar en esta lista son dos centrocampistas lesionados como Álex Baena (Atlético de Madrid) e Isco Alarcón (Betis), este la gran novedad para la fase final de la Liga de Naciones y que había regresado a la 'Roja' tras seis años de ausencia. Dudosa es también la presencia del delantero del Oporto Samu Aghehowa, aquejado de una lesión muscular también, mientras que entre los regresos podrían estar los de Ayoze Pérez (Villarreal CF), aunque este acaba de salir de un percance físico, y Ferran Torres (FC Barcelona), que se perdieron la 'Final a Cuatro' de junio por lesión y por una operación de apendicitis, respectivamente.

Por otro lado, el nuevo seleccionador Sub-21, David Gordo, anunciará también este, a las 12.00 horas, su primera convocatoria para los partidos ante Chipre, en Soria el 5 de septiembre, y ante Kosovo, en Pristina cuatro días después, encuentros correspondientes a la fase de clasificación para el Europeo 2027, que se celebrará en Serbia y Albania.