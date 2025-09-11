Estados Unidos: Lutnick se muestra optimista con que EE.UU. pueda alcanzar acuerdos comerciales con India, Suiza y Taiwán

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, ha avanzado este jueves que los acuerdos comerciales con India, Suiza y Taiwán van bien encarrilados, al tiempo que ha avisado de que Washington aún está a la espera de que Corea del Sur rubrique formalmente el pacto alcanzado con la Administración Trump.

"Creo que con la India lo cerramos una vez que dejen de comprar petróleo ruso. Tenemos un gran acuerdo en marcha con Taiwán. Probablemente cerraremos otro con Suiza. [...] Y, por supuesto, Corea del Sur, con la que hemos llegado a un acuerdo, pero ya veremos si cumplen con el papeleo", ha afirmado en declaraciones a la 'CNBC' recogidas por Europa Press.

Lutnick, uno de los principales adalides de la guerra arancelaria desatada por el presidente Donald Trump, se ha mostrado más optimista que en ocasiones anteriores con la posibilidad de llegar a un entendimiento con algunos de los principales socios comerciales de Estados Unidos.

Sin embargo, también ha apremiado a Seúl a que firme el acuerdo negociado.

La Casa Blanca ha impuesto un gravamen del 39% a las importaciones de Suiza, los mayores adoptados contra un país desarrollado, mientras que Taiwán encara un 20% e India un 50%, incluido un recargo del 25% por su compra de petróleo ruso.

En cualquier caso, la continuidad de los aranceles de Trump está en entredicho después de que un tribunal federal fallase recientemente que estos eran ilegales al entender que Trump invocó de forma indebida una ley de emergencias para aprobarlos.

No obstante, el Tribunal Supremo accedió el pasado martes a estudiar de urgencia el estatus legal de los aranceles. Los magistrados estudiarán a principios de noviembre los argumentos de las partes para emitir un veredicto final y vinculante lo antes posible.