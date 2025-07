Estados Unidos.- Lyft completa la compra de FreeNow a BMW y Mercedes por 172 millones de euros

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - Lyft, plataforma de movilidad que opera en Estados Unidos y Canadá con un modelo similar a los VTC, ha comprado la plataforma de taxis FreeNow, hasta ahora en manos de BMW Group y Mercedes-Benz Mobility, por US$197 millones (172 millones de euros). El objetivo de Lyft con esta transacción es duplicar su mercado actual, hasta los 300.000 millones de trayectos anuales, según ha informado en un comunicado, en el que detalla que, desde principios de 2024, la aplicación de Lyft fue abierta 4,6 millones de veces en los mercados donde opera Freenow, y la de ésta fue abierta 1,2 millones de veces en los mercados donde opera Lyft. "Cada conversación que he tenido con los taxistas que usan la aplicación de Freenow y con los miembros de su equipo, me ha recordado por qué estamos uniendo fuerzas: para llevar lo mejor de cada compañía a la otra. No se trata solo de hacer crecer nuestro negocio, sino también servir y conectar a personas en todo el mundo", ha explicado el consejero delegado de Lyft, David Risher. FreeNow continuará operando de manera independiente, manteniendo a su actual equipo directivo y a todos sus empleados, con el objetivo de seguir impulsando su crecimiento en 9 países y más de 150 ciudades de Irlanda, Reino Unido, Alemania, Grecia, España, Italia, Polonia, Francia y Austria. En este sentido, se espera que las reservas brutas se incrementen hasta los 1000 millones de euros anuales, diversificando las fuentes de ingreso y apoyando los objetivos plurianuales de la compañía. Desde este jueves y hasta finales de 2025, tanto los usuarios de Lyft como los de Freenow en Europa recibirán una oferta del 50% de bienvenida en su primer trayecto cuando viajen al otro lado del Atlántico y usen la otra app.