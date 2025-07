Estados Unidos.- Maíllo advierte de que “la ultraderecha pretende que haya más Torre Pacheco este verano”: “Viene una ola fascista”

CÁDIZ, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha advertido este martes sobre la violencia callejera desatada en Torre Pacheco (Murcia) que hay un movimiento de ultraderecha que "pretende que haya más Torre Pacheco en España este verano", una dinámica que ha descrito con un "viene una ola fascista", cuya procedencia ha situado "en un plan que viene de Europa, que viene de los Estados Unidos". En declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz, Maíllo ha remarcado que de fondo hay que "tener en cuenta lo que nos jugamos también en el modelo social en nuestro país". "Hay que condenar con mucha claridad los hechos de Torre Pacheco", ha afirmado el líder de IU, quien ha recordado que "hay una gente que ha venido a atacar una población que vivía en paz dos días antes", que se ha dedicado a "introducir bulos y mentiras sobre un incidente que no tiene nada que ver con lo que ellos están diciendo", para lamentar entonces la creación de un ambiente donde se "instaura la temática del odio y de la que se va a beneficiar electoralmente o pretende beneficiarse Vox". Maíllo ha descrito la convergencia en este clima de violencia en las calles de dos iniciativas políticas, que sería, por un lado, "el plan del Partido Popular es el de desmantelamiento y privatización de servicios", mientras que en el caso de Vox sería "el desarrollo del odio, la intolerancia y la xenofobia y racismo en nuestro país, que no existe pero lo quieren inocular". Ha sostenido que "esa dinámica de odio" no se circunscribe a dos fuerzas políticas como son Vox y Se acabó la fiesta (SALF), por cuanto ha esgrimido que hay más actores además de los propiamente políticos al ser "un mundo que tiene sindicatos, falsos pseudo sindicatos, plataformas como Desocupa, es un mundo instalado en los Cuerpos de Seguridad del Estado y es un mundo también con terminales mediáticas y redes sociales que movilizan en esa odio e intolerancia". Tras este retrato ha considerado que "no vamos a permitir que este país penetre ese odio, esa intolerancia y esa toxicidad" y ha ensalzado aquí la labor que desempeña IU en la Región de Murcia a partir de una iniciativa como "las plataformas de defensa democrática y de desmascarar a estos fascistas, que no tienen otro nombre, estos fascistas y nazis que inoculan el odio". Maíllo, tras reconocer la iniciativa de la Fiscalía Superior de Murcia de apertura de diligencias de investigación procesal penal contra el presidente de Vox Murcia, José Ángel Antelo, por sus manifestaciones tras los incidentes, ha considerado que "hay pasos que hay que dar y no quedarse ahí". Ha apelado a "ir a la raíz de estas plataformas y de estas organizaciones" con la idea de "ser absolutamente intransigente con todos los que quieren cultivar el odio, la xenofobia y el racismo en nuestro país".

