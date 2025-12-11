Estados Unidos.- Mango alcanza las 60 tiendas en Estados Unidos con una nueva apertura en Chicago

BARCELONA, 11 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Mango ha abierto su primera tienda en el Estado de Illinois, ubicada en el Ritz-Carlton Residences de North Michigan Avenue, en Chicago, con lo que la cadena cuenta ahora con 60 tiendas en Estados Unidos y prevé cerrar el año con cerca de 65 tiendas en este país, ha informado este jueves en un comunicado. "Ampliar la presencia de Mango a una ciudad como Chicago es un logro importante para todo el equipo de Mango y reafirma nuestro profundo compromiso con nuestros clientes estadounidenses", afirma el director de expansión y franquicias de Mango, Daniel López. La nueva tienda cuenta con 1.000 m2 de superficie, ofrece las líneas Woman y Man, e incorpora el concepto New Med, de inspiración mediterránea, que refleja "el espíritu y la frescura de la marca, combinando elementos de singularidad local". En colaboración con equipos de construcción locales, Mango ha incorporado elementos de diseño "con un toque distintivo de Chicago, dotando a la tienda de personalidad propia y reforzando la conexión con la ciudad sin perder la identidad de la marca". Como parte de su plan de expansión en Estados Unidos, Mango ha inaugurado también este mes de diciembre su cuarta tienda en Manhattan, ubicada en 1976 Broadway, Lincoln Square, con 800 m2 de superficie, sumándose a sus tiendas en 711 Fifth Avenue, 561 Broadway (SoHo) y Hudson Yards.