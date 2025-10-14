Estados Unidos: MCK Hospitality desembarca en Europa con Osaka Nikkei, su primer restaurante en Madrid

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El grupo de restauración MCK Hospitality desembarca en Europa con la apertura de primer restaurante en Madrid, donde trae Osaka Nikkei, que ya está presente en más de ocho países de América y Estados Unidos, según informa en un comunicado.

En concreto, el grupo Osaka Nikkei, fundado en Lima por Diego de la Puente y Diego Herrera, se ha convertido en uno de los grandes referentes internacionales de la cocina de fusión japonesa-peruana y llega a la capital con su primer espacio en el Paseo de la Castellana 36-38.

Con más de 20 años de historia y presencia consolidada en más de ocho países, la llegada a Madrid marca un paso estratégico en su expansión global y acerca su propuesta a uno de los mercados gastronómicos más competitivos en la actualidad.

Osaka Nikkei trae la cocina nikkei con la propuesta de un recorrido que va desde el producto crudo del mar hasta elaboraciones a la brasa y arroces al wok. El equipo de cocina, liderado por el chef ejecutivo Juan Alfonso Urrutia, ha trabajado para que la carta mantenga la esencia que caracteriza a Osaka y, al mismo tiempo, incorpore ingredientes locales y mediterráneos.

El espacio, diseñado por el estudio de arquitectura AGCH de Ariel Chemi, ubicado en Barcelona, ha sido concebido, por primera vez, con una cocina abierta que da protagonismo a la zona de fuegos y permite al comensal vivir la experiencia desde la sala.

Osaka Nikkei forma parte del Grupo MCK, un conglomerado gastronómico que busca fusionar culturas y cocinas a través de experiencias únicas. El grupo opera marcas como Carnaval, DonDoh, Kero Bar, NT Taco, KO Asian Kitchen, Kuuru, Barrio y The Kunsei Bar, presentes en más de ocho países de América y Asia.