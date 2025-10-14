Estados Unidos.- Meliá regresa a Miami con su primer hotel de Branded Residences en Estados Unidos

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

Meliá Hotels International ha anunciado este martes su regreso a Miami con la próxima apertura de Meliá Miami Brickell, su primer proyecto de Branded Residences en Estados Unidos, desarrollado en colaboración con Urban Network Capital Group, según un comunicado. Ubicado en el 1120 SW 3rd Avenue, a escasos minutos del Brickell City Centre, el establecimiento ofrecerá 110 residencias bajo la combinación de una propiedad residencial con las características de un entorno hotelero. Por tanto, las unidades tendrán la opción de integrarse en un programa de alquiler, permitiendo que sean ofrecidas a huéspedes del hotel cuando no estén en uso.

“Estamos profundamente orgullosos de marcar la entrada de Meliá en el mercado norteamericano de Branded Residences con un proyecto tan visionario. Esta es una oportunidad extraordinaria para convertirnos en un actor relevante en un país donde este modelo está ya consolidado y en plena expansión”, ha destacado su CEO y presidente, Gabriel Escarrer.

Este lanzamiento forma parte de la estrategia global de la firma para consolidar su presencia en el segmento de Branded Residences, ya implementado en destinos como ME Dubai y Gran Meliá Villa Le Corail, mientras que, actualmente, trabaja en nuevos desarrollos en Seychelles y Budva (Montenegro).

Por último, con esta nueva incorporación, Meliá ha resaltado que refuerza su presencia en “destinos clave” de EE.UU., sumándose a los actuales INNSiDE New York y Meliá Orlando Celebration.