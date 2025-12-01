Estados Unidos.- Merck (MSD) emitirá bonos por hasta US$6.883 millones para financiar la compra de Cidara Therapeutics.

LA NACION

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La farmacéutica estadounidense Merck, conocida fuera de Estados Unidos y Canadá como MSD, pretende levantar hasta US$8.000 millones (6.883 millones de euros) mediante la emisión de bonos para financiar parte de la compra de Cidara Therapeutics, cerrada en US$9.200 millones (7.915 millones de euros). Según fuentes conocedoras del asunto consultadas por Bloomberg, se pondrán en circulación ocho tramos de títulos con un vencimiento de tres a 40 años. El interés de la deuda a 40 años estaría unos 1,2 puntos por encima del rendimiento ofrecido por los bonos del Tesoro estadounidense. Los ingresos obtenidos se destinarán a cubrir pasivos ya existentes y a respaldar la adquisición de Cidara. Seis de los ocho tramos estarán sujetos a un reembolso obligatorio especial del 101% del valor nominal más los intereses devengados si la fusión con Cidara no se completa antes del 13 de mayo de 2026 o si Merck cancela la transacción. La compra de Cidara se anunció el pasado 14 de noviembre tras ofrecer Merck una prima del 107% sobre el precio de las acciones de Cidara para, así, tener acceso a su medicamento experimental para prevenir la gripe. La operación debería finalizar en el primer trimestre de 2026.

