Estados Unidos.- Merck (MSD) lanza bonos para financiar su compra de la biotecnológica británica Verona Pharma

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

La farmacéutica estadounidense Merck & Co., conocida fuera de Estados Unidos y Canadá como MSD, ha lanzado este martes bonos para financiar la compra de la biotecnológica británica Verona Pharma, cerrada en julio por unos US$10.000 millones (8587 millones de euros). Según explica 'Bloomberg' citando fuentes conocedoras del asunto, Merck ha fragmentado sus necesidades de financiación en hasta seis tramos, incluidos bonos a 30 años.

Las discusiones iniciales sobre el precio apuntarían a un rendimiento de un punto adicional respecto a bonos con vencimientos similares. Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Mizuho están liderando la compra de bonos. Además de a la adquisición de Verona, Merck destinará los ingresos obtenidos por la venta de estos instrumentos financieros a fines corporativos generales, lo que incluye la amortización de pasivos.

Merck indicó hace dos meses que se haría con la firma inglesa a través de una filial tras abonar US$107 (91,88 euros) por cada ADS, equivalente a unas ocho acciones ordinarias de Verona Pharma. El cierre de la operación se producirá en el cuarto trimestre de este año. La multinacional americana destacó entonces que, gracias a la transacción, añadirá a su cartera de productos Ohtuvayre (ensifentrina), un fármaco para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que fue aprobado en junio de 2024 por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos.