Estados Unidos.- Michelin cae un 10% en Bolsa tras recortar sus previsiones para 2025 por los aranceles en EE. UU.

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

Michelin ha caído más de un 10% en Bolsa al arranque de la sesión de este martes tras haber revisado a la baja sus previsiones para el conjunto del año 2025, en el que espera que el resultado operativo se sitúe entre 2600 millones y 3000 millones de euros, por debajo de su previsión anterior de más de 3400 millones de euros.

En concreto, el precio individual de las acciones de Michelin se situaba en 25,76 euros (un 10,15% por debajo del valor del día anterior). Este ajuste se debe al mayor deterioro de lo previsto en su negocio, especialmente en Norteamérica, según explicó la compañía especializada en neumáticos, a la espera de conocer los resultados correspondientes al tercer trimestre del año.

No obstante, Michelin ha adelantado que ha registrado un crecimiento interanual del volumen en el tercer trimestre, lo que demuestra "la capacidad de impulsar el crecimiento y el valor en los distintos segmentos del mercado", en un contexto empresarial "caótico y a pesar de las incertidumbres a corto plazo que pesan sobre la demanda de los clientes".

Sin embargo, el negocio norteamericano se deterioró más drásticamente de lo previsto, y el volumen de ventas del tercer trimestre disminuyó cerca del 10%, debido a la caída en picado de la demanda de los fabricantes de equipos originales en los sectores de camiones y agricultura.

En cuanto a los márgenes, la competitividad del grupo se ha visto afectada por los aranceles, según ha apuntado Michelin. Como resultado, Michelin también prevé que el flujo de caja libre antes de fusiones y adquisiciones se sitúe entre 1500 y 1800 millones de euros, cuando anteriormente esperaba que fuera de más de 1700 millones de euros.