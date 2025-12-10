Estados Unidos.- MSC Cruceros abre las reservas del MSC World Atlantic, que debutará en noviembre de 2027 desde Florida (EE.UU.)

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) - MSC Cruceros ha abierto este miércoles las reservas para el MSC World Atlantic, cuarto barco de la serie World Class, que debutará en noviembre de 2027 desde Puerto Cañaveral (Florida, Estados Unidos), según un comunicado. Así, este buque ofrecerá alternativamente itinerarios de 7 y 14 noches por el Caribe Oriental y Occidental, incluyendo destinos como Ocean Cay MSC Marine Reserve, la isla privada de la compañía en las Bahamas. Con más de 38.000 metros cuadrados de espacio público, MSC World Atlantic cuenta con siete distritos a bordo y más de 40 bares, restaurantes y salones, junto con el nuevo bar salón, Viva La Musica, dedicado a la cultura latina. Asimismo, su oferta se complementa con atracciones como Cliffhanger, el columpio sobre el agua que eleva a los pasajeros a 50 metros sobre el océano, además de varias experiencias nuevas que "se darán a conocer más adelante". Los miembros de MSC Voyager's Club que reserven entre el 10 y el 24 de diciembre de 2025 recibirán 1.000 puntos extra. Por su parte, los usuarios con estatus Classic y superior recibirán un crédito a bordo de US$50 por persona y también se beneficiarán de las ventajas habituales de Voyages' Exclusives al reservar con más de 12 meses de antelación de la salida, incluyendo un descuento del 5%, y el doble de puntos en la membresía tras reservar el crucero. Además, los miembros con estatus Club Silver también recibirán un crédito a bordo de US$50.