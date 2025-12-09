Estados Unidos.- Naciones Unidas prevé que el valor del comercio mundial supere este año el récord de US$30.000.000.000.000.

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Agencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés) prevé que el comercio mundial alcance este año un valor récord de 35 billones de dólares (30,1 billones de euros) pese a la guerra arancelaria lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"El comercio mundial va camino de superar por primera vez los 35 billones de dólares en 2025 [...]. Los nuevos datos confirman que el comercio siguió expandiéndose durante la segunda mitad de 2025, a pesar de que las tensiones geopolíticas, el aumento de los costes y una demanda mundial desigual frenaron su impulso", ha resumido en un informe presentado este martes.

El organismo multilateral ha constatado que el volumen comercial avanzó un 2,5% en el tercer trimestre respecto de los tres meses inmediatamente anteriores. Concretamente, los bienes lo hicieron a un ritmo del 2% y los servicios al 4%.

No obstante, la UNCTAD ha anticipado para el cuarto trimestre que el empuje sea más contenido, ya que los bienes crecerán un 0,5% y los servicios un 2%.

De materializarse las expectativas, los bienes verán incrementados este año su valor en 1,5 billones de dólares (1,3 billones de euros), al tiempo que los servicios harán lo propio en 750.000 millones de dólares (645.301 millones de euros).

Asimismo, la agencia ha destacado que el factor precios, que repuntó en los últimos trimestres, se atemperará en el tramo final de 2025. Así, el mayor valor comercial será fruto del mayor volumen de bienes y servicios intercambiados, y no de su apreciación.

La UNCTAD augura de cara a 2026 una ralentización del comercio por el menor crecimiento económico, el aumento de la deuda, el encarecimiento de los costes de transporte y una "persistente incertidumbre".