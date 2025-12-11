Estados Unidos.- Natixis IM antepone a EE. UU. frente a Europa en 2026, pero destaca el rol de España en la región

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

Natixis Investment Managers (IM) ha expresado este jueves en un encuentro con los medios su preferencia para 2026 por el mercado de Estados Unidos frente al de Europa, si bien ha hecho una excepción con el caso de España dentro del Viejo Continente al ser su principal motor.

En opinión del director global de estrategias de mercados de la firma, Mabrouk Chetouane, el país norteamericano tiene a favor unas expectativas de crecimiento mejores que Europa —del 2,1% frente al 1,1%—, así como un previsible calendario de bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) que dejaría las tasas en un nivel neutral del 3% y un dólar estable a lo largo de todo el próximo año.

Precisamente, el ejecutivo ha comentado que ayer mismo, cuando la Fed rebajó los tipos al 3,5%, anticipó en su revisión de proyecciones macroeconómicas que el PIB de EEUU escalaría un 2,3% en 2026, lo que revela en cualquier caso, a su juicio, que la tendencia es de aceleración de la actividad.

En concreto, esta coyuntura dará alas a las cotizadas de tamaño mediano, mientras que en Europa la previsión es de desaceleración, al pasar el crecimiento del PIB del 1,4% al 1,1%; con todo, Chetouane ha indicado que hay que atender a las diferencias por países.

Así, ha destacado el caso del mercado español frente a sus homólogos europeos, como el francés o el italiano, ya que el motor aquí han sido los beneficios en vez de las valoraciones, esto es, por sólidos fundamentales.

En términos sectoriales, Chetouane ha enumerado que en Europa les gustan sectores como el financiero, bancario y 'utilities'; de hecho, ha indicado que, pese a las fuertes revalorizaciones de la banca en los últimos años, siguen viendo a la banca cotizar a valoraciones baratas.

Ligado al sistema financiero en Europa, el directivo ha calificado de "completamente irresponsable" y "suicida" las recientes declaraciones de la miembro del Banco Central Europeo (BCE), Isabel Schnabel, en las que aventuraba una posible subida de los tipos de interés: "Necesitamos una Europa que invierta más", ha sostenido en línea con esa necesidad de unas condiciones crediticias más favorables.

También ha apuntalado que el BCE podría incluso seguir bajando los tipos al verse alimentado por corrientes deflacionistas, como los productos chinos que están siendo derivados al Viejo Continente al verse expulsados del mercado de EEUU por los aranceles.

Por otra parte, Chetouane ha reseñado que una de las diferencias clave entre EEUU y Europa es la productividad, en tanto que, más allá del potencial impacto que puede tener la IA en ese sentido, la gráfica histórica desde finales del siglo pasado arroja una diferencia estructural que también ayuda a explicar que el PIB del país norteamericano vaya a crecer el doble que el europeo en 2026.

Al hilo de esto, ha comentado que la productividad es el gran debe de la economía española: "Es muy baja y es condición 'sine que non' para generar crecimiento futuro a largo plazo", ha enlazado. No obstante, ha reiterado que seguirá siendo el motor principal del crecimiento europeo gracias a su fuerte demanda interna y su baja dependencia de las exportaciones, un escenario que contrasta con el de países como Francia y Alemania.

Centrando la mira en Alemania, el ejecutivo ha desinflado las grandes expectativas en torno al país y sus grandes paquetes fiscales, ya que la previsión de crecimiento para 2026 de un 1,2% le parece "imposible"; a su modo de entender, ese crecimiento será distribuido a lo largo de varios ejercicios que irán más allá del propio 2026.

Ahondando en las diferencias entre EEUU y Europa, Chetouane ha incidido en que los ahorros en Europa están en niveles muy elevados, cercanos al 20% en sus principales economías: "Hay 15 puntos de diferencia entre EEUU y Europa, lo que demuestra por qué una economía es dinámica y la otra no", ha apostillado.

Por otra parte, el especialista ha agregado que son optimistas de cara a los mercados chinos y asiáticos, pues están muy conectados a la gran narrativa tecnológica —en la que han descartado el escenario de burbuja—, que seguirá trayendo inversiones y resultados en 2026; así, ha señalado que, por ejemplo, Corea del Sur tiene previsiones de alza de ingresos del 20% para el próximo año.

A su vez, plazas como las chinas tienen a su favor la compra interna de acciones en el país al verse animadas por sus autoridades a invertir en compañías domésticas.

En otros asuntos, la directora de soluciones de inversión para España y Latinoamérica, Carmen Olds, ha comentado que, a pesar de haber sido un 2025 de tan buenos retornos para los mercados, los flujos han seguido siendo muy conservadores, yendo en dirección al mercado monetario y bonos de corta duración.

Con todo, sí que ha destacado el resurgir de la inversión temática al calor de la IA y la defensa, mientras que lo relativo a la transición energética ha sufrido bastante.

"Mucha incertidumbre, pero también oportunidades para 2026", ha resumido Olds con miras al futuro, en el que también ha anticipado un interés creciente en torno a los mercados privados.

Finalmente, el 'country manager' de Natixis IM en España, Javier García de Vinuesa, ha reivindicado al 2025 como un "súper año", tanto para la industria en general como para la gestión de activos en particular.

En su ámbito de actuación, ha celebrado que en España, a lo largo del ejercicio, la firma ha cosechado más de 4.000 millones de euros en entradas netas de dinero: "La fórmula del fondo es inmejorable por los tratamientos fiscales", ha comentado a su vez.

Además, ha reivindicado el rol de la gestión activa frente a la pasiva: "Cuanto más haya en inversión pasiva, mejor para nosotros, más oportunidades habrá para el inversor final", ha conjugado.