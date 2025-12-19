Estados Unidos.- Nike reduce un 32% el beneficio en su segundo trimestre fiscal

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) - Nike, el gigante estadounidense de la ropa y el calzado deportivo, obtuvo un beneficio neto de US$792 millones (675 millones de euros) entre septiembre y noviembre, segundo trimestre fiscal para la compañía de Oregón (Estados Unidos), lo que supone una caída del 32% en relación con el resultado contabilizado en el mismo periodo del ejercicio anterior. Las ventas de la multinacional sumaron US$12.427 millones (10.592 millones de euros) en el trimestre, un 0,6% más que un año antes, después de elevar un 9% la facturación en Norteamérica, con US$5.633 millones (4.801 millones de euros); un 3% en Europa, Oriente Próximo y África (EMEA), con US$3.392 millones (2.891 millones de euros). Sin embargo, los ingresos de Nike en China registraron en el trimestre una bajada interanual del 17%, hasta US$1.423 millones (1.213 millones de euros); mientras que disminuyeron un 4% en Latinoamérica y el resto de Asia. De tal modo, en los seis primeros meses de su año fiscal, Nike contabilizó un beneficio neto de US$1.519 millones (1.295 millones de euros), un 31% menos, mientras que los ingresos sumaron US$24.147 millones (20.581 millones de euros), un 0,8% más. "Nike se encuentra en la mitad de su recuperación", declaró Elliott Hill, presidente y consejero delegado de la compañía, para quien el año fiscal 2026 continúa siendo "un año de acción" a través del plan estratégico, que incluye la reorganización de equipos, el fortalecimiento de las relaciones con los socios y el reequilibrio de la cartera. "Estamos implementando los cambios necesarios para posicionar nuestra cartera para una recuperación completa y tomando decisiones en tiempo real al servicio de la salud a largo plazo de nuestras marcas", añadió Matthew Friend, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Nike. Las acciones de Nike, que cerraron planas la sesión de ayer en Wall Street, registraron pérdidas del 9,64% en la negociación 'after hours' tras la publicación de las cuentas de la empresa.