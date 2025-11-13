Estados Unidos.- Nissan estudia una alianza con Honda en Estados Unidos para afrontar los aranceles de Trump

MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Nissan valora una posible colaboración en Estados Unidos con Honda mediante la cual ambas compañías podrían hacer frente al impacto de los aranceles impuestos por el presidente del país norteamericano, Donald Trump, a los vehículos importados de Japón. Así lo ha trasladado el consejero delegado de Nissan, Iván Espinosa, en una entrevista en el medio japonés Nikkei, en la que ha explicado que está analizando esta oportunidad de colaboración en el marco de "la situación actual del mercado". Actualmente, Nissan y Honda ya cuentan con acuerdos en materia de electrificación, y esta nueva asociación no supondría "ni una integración ni alianzas de capital", aunque la compañía liderada por Espinosa estaría abierta "a todo" en lo referido a la producción de vehículos de Honda en sus instalaciones en Estados Unidos. Por el momento, se desconocen más detalles de este posible acuerdo, que se produciría meses después de que ambas compañías descartasen continuar negociando una posible fusión a inicios de este año. "Estamos hablando de cómo podemos colaborar en Estados Unidos", ha afirmado Espinosa en la entrevista en el diario japonés, en la que ha subrayado su buena presencia en el mercado estadounidense, en el que Nissan espera surfear la ola de los aranceles.