Estados Unidos.- Nomura cierra la compra del negocio de activos públicos de Macquarie en EEUU y Europa por US$1.550 millones

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La firma japonesa Nomura ha completado este lunes la adquisición del negocio de gestión de activos públicos de la australiana Macquarie en Estados Unidos y Europa por un importe de US$1.800 millones (1.550 millones de euros), según ha informado la entidad japonesa en un comunicado.

Nomura ha descrito que, con el cierre de la operación, ha incorporado alrededor de US$166.000 millones (142.825 millones de euros) en estrategias de renta variable, renta fija y multiactivos, que pasarán a integrarse bajo la marca global Nomura Asset Management.

La compañía ha recordado que, tal como se anunció en abril con el anuncio original, los activos adquiridos se unirán a su negocio de mercados privados, Nomura Capital Management (NCM), y a su división de 'high yield', Nomura Corporate Research and Asset Management (NCRAM), para constituir Nomura Asset Management International.

Desde la entidad nipona han subrayado que esta integración supone "un paso significativo" en su 'Visión de Gestión 2030' y que les permitirá reforzar y diversificar su plataforma global de inversión.

La nueva unidad estará dirigida por el consejero delegado de Nomura Asset Management International, Shawn Lytle, y por el presidente y director general adjunto, Robert Stark.

Lytle fue anteriormente responsable de la región de las Américas en Macquarie Group, mientras que Stark mantendrá sus funciones como consejero delegado de NCM.

Por otra parte, Nomura y Macquarie han formalizado una alianza estratégica para la distribución de productos y el desarrollo conjunto de estrategias de inversión; en concreto, Nomura distribuirá determinados fondos privados de Macquarie a clientes de alto patrimonio y 'family offices' en Estados Unidos.

Ambas compañías han constituido asimismo un grupo de trabajo conjunto para analizar nuevas oportunidades de colaboración y ampliar el alcance de la franquicia internacional.