Estados Unidos.- Novak Djokovic: “Ante Alcaraz será necesario mi mejor tenis, pero estaré a la altura”

BARCELONA, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

El tenista serbio Novak Djokovic ha asegurado que necesitará su "mejor tenis" en el duelo de semifinales del Abierto de los Estados Unidos que le enfrentará al español Carlos Alcaraz, duelo al que espera llegar "suficientemente en forma" después de reconocer no estar "muy fresco" tras su triunfo en cuartos de final frente al estadounidense Taylor Fritz por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4, y dejó claro que intentará "estropear los planes de la mayoría de la gente" sobre una final entre el murciano y el italiano Jannik Sinner.

"Me encantaría estar lo suficientemente en forma para jugar potencialmente cinco sets con Carlos (Alcaraz). Y sé que será necesario mi mejor tenis, pero estaré a la altura de las circunstancias. Normalmente, me gusta jugar los grandes partidos en un gran escenario, pero no estoy seguro de cómo se sentirá mi cuerpo en los próximos días", aseguró Novak Djokovic en rueda de prensa tras su triunfo de este martes frente a Taylor Fritz.

El de Belgrado reconoció no estar "muy fresco", aunque el hecho de tener "dos días" de descanso antes de las semifinales, le ayuda "mucho" para poder recuperarse. "De momento no me siento muy fresco, pero espero que dentro de dos días sea diferente", explicó.

"Voy a hacer todo lo posible con mi equipo para estar en forma para eso porque va a haber que correr mucho, eso es seguro, no va a haber puntos cortos. Tengo que estar lo suficientemente en forma y jugar lo suficientemente bien para mantener el ritmo de Carlos", profundizó.

Lo que tiene claro el exnúmero uno del mundo es que hará todo lo posible para evitar la soñada final entre el del El Palmar y Sinner. "Voy a intentar estropear los planes de la mayoría de la gente. Sinner todavía tiene que ganar un par de partidos para llegar a la final, pero ambos están jugando el mejor tenis de cualquier jugador aquí, han sido la fuerza dominante desde el comienzo del torneo", advirtió.

Para poder medirse al tenista español en semifinales, Djokovic derrotó en cuatro sets a Taylor Fritz (6-3, 7-5, 3-6 y 6-4), un partido en el que no estaba "jugando bien", especialmente en el segundo y tercer parcial, en los que el estadounidense fue superior.

"Como dije en la pista, él fue mejor en el segundo y tercer set. Realmente salí de los problemas en el segundo, de alguna manera encontré una manera de cerrarlo después de perder el servicio y volver a romper. En los momentos importantes del cuarto, saqué bien, combiné, subí a la red también, intenté darle un aspecto diferente y esperé pacientemente mi oportunidad. Y siendo realistas, sólo tuve un juego en el que tuve la oportunidad de romperle, que fue el último y el que me dio la victoria", destacó.